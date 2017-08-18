Жизни трех пострадавших в ДТП под Воронежем ничто не угрожает

ВОРОНЕЖ, 18 авг — РИА Новости. Жизни женщины и ее двух дочерей, пострадавших в автоаварии в Воронежской области, в которой погибли два ребенка, ничто не угрожает, сообщил РИА Новости представитель главного управления МВД по региону.
"Угрозы жизни двух девочек и мамы нет. Отец не пострадал", — сказал собеседник агентства.
По факту ДТП в отношении отца возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Ее санкция предусматривает до семи лет лишения свободы.
По делу назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. Полиция допросила очевидцев ДТП. По одной из версий, причиной аварии стало то, что водитель уснул за рулем.