Жизни трех пострадавших в ДТП под Воронежем ничто не угрожает

ВОРОНЕЖ, 18 авг — РИА Новости. Жизни женщины и ее двух дочерей, пострадавших в автоаварии в Воронежской области, в которой погибли два ребенка, ничто не угрожает, сообщил РИА Новости представитель главного управления МВД по региону.

Авария произошла 18 августа в 4.30 мск в Богучарском районе на 777 километре автодороги М-4 "Дон". Автомобиль Mitsubishi Montero под управлением 36-летнего жителя Москвы, следовавший в сторону Ростова-на-Дону, съехал в кювет и опрокинулся. На месте погиб девятилетний мальчик, его 36-летняя мать и сестры в возрасте пяти, семи и 10 лет были госпитализированы. Пятилетняя девочка умерла в больнице.

"Угрозы жизни двух девочек и мамы нет. Отец не пострадал", — сказал собеседник агентства.

По факту ДТП в отношении отца возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Ее санкция предусматривает до семи лет лишения свободы.

По делу назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. Полиция допросила очевидцев ДТП. По одной из версий, причиной аварии стало то, что водитель уснул за рулем.