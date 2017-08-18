На Тамбовщине 300 семей получат жилье по соцпрограмме до конца года

ТАМБОВ, 18 авг — РИА Новости, Юлия Чичерина. Более 300 семей на Тамбовщине до конца 2017 года получат жильё по социальным программам, сообщил губернатор Тамбовской области Александр Никитин в пятницу на встрече с журналистами.
"В Тамбовской области активно реализуются социальные жилищные программы. Это Программа доступного жилья, жильё для сирот и другие. Сегодня динамика реализации этих программ высокая. В этом году более 300 семей получат жильё", — отметил Никитин.
"Это важные направления деятельности администрации, которым уделяется большое внимание. Конечно, есть проблемы. Здесь "шапкозакидательство" неуместно, мы рассчитываем решать проблемы обеспечения жильем и делаем все возможное, чтобы решить их в кратчайшие сроки", — подчеркнул Никитин.