На Тамбовщине 300 семей получат жилье по соцпрограмме до конца года

ТАМБОВ, 18 авг — РИА Новости, Юлия Чичерина. Более 300 семей на Тамбовщине до конца 2017 года получат жильё по социальным программам, сообщил губернатор Тамбовской области Александр Никитин в пятницу на встрече с журналистами.

"В Тамбовской области активно реализуются социальные жилищные программы. Это Программа доступного жилья, жильё для сирот и другие. Сегодня динамика реализации этих программ высокая. В этом году более 300 семей получат жильё", — отметил Никитин.

Большая работа, добавил он, проделана и по программе предоставления земельных участков многодетным семьям — на сегодняшний день удовлетворены 73% заявок на предоставление участков из общего списка заявок за все годы реализации этой программы.

"Это важные направления деятельности администрации, которым уделяется большое внимание. Конечно, есть проблемы. Здесь "шапкозакидательство" неуместно, мы рассчитываем решать проблемы обеспечения жильем и делаем все возможное, чтобы решить их в кратчайшие сроки", — подчеркнул Никитин.

Другие новости региона читайте здесь >>