КОКТЕБЕЛЬ, 18 авг — РИА Новости. Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party продолжит оказывать финансовую поддержку общеобразовательной школе №1 поселка Коктебель, сообщил основатель фестиваля, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Он напомнил, что в 2015 и 2016 годах вся выручка от продажи билетов на фестиваль была направлена коктебельской школе. На эти средства был капитально отремонтирован и благоустроен внутренний школьный двор. Уже в этом году для школы было закуплено девять интерактивных комплексов, 11 персональных компьютеров и 10 комплектов мебели к ним.

"Мы согласуем школьные нужды с директором и родительским комитетом и поймем, какой проект нам предпринять в этом году", – рассказал Киселев.

В артистическом поселке Коктебель в Крыму 18-20 августа проходит юбилейный XV Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. В течение трех дней площадки фестиваля примут ведущих джазменов России и мира, а также юных джазовых исполнителей. Коллективы, представленные музыкантами из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран выступят на Главной и Волошинской сценах Коктебеля, для оснащения которых в артистический поселок прибыло 20 тонн осветительного оборудования и звука, а также на сцене Международного детского центра "Артек" — этот концерт зрители фестиваля увидят в формате видеомоста.

Ежегодный международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party был основан в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, занимающему место в списке признанных джазовых мероприятий.

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