Аналитик оценил возможный рост цен на лекарства

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Цены на некоторые лекарства в России всегда растут осенью, так как это сезон простудных заболеваний, но подорожания сильнее инфляции не ожидается, потому что в стране стабильная экономическая обстановка, а власти серьезно регулируют фармацевтический рынок, считает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

В пятницу газета "Известия" написала, что лекарства в российских аптеках могут подорожать осенью на 5-20%.

"Ситуация в экономике более или менее стабильная. Курс рубля относительно стабильный. Осенью происходят некоторые сезонные изменения с ценами на рынке, но в основном они связаны с увеличением спроса на определенные сезонные препараты. Но, скорее всего, они будут ниже общего инфляционного показателя по российской экономике в целом", — сказал Беспалов РИА Новости.

"Традиционно рост цен на лекарства ниже общего инфляционного показателя в стабильной экономической обстановке, так как этот рынок очень серьезно регулируется с точки зрения цен на лекарства", — добавил он.

Прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2017 год составляет 3,8%, таргет ЦБ — 4%. Согласно данным аналитического агентства DSM Group, по итогам первого полугодия цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства (ЖНВЛП) снизились на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на остальные — на 1,9%.