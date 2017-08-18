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Общество

Пенсионный возраст не препятствие для автовождения, убеждены эксперты

13:0318.08.2017
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© Fotolia / muromec84Рука пожилого мужчины на руле автомобиля. Архивное фотоРука пожилого мужчины на руле автомобиля. Архивное фото
© Fotolia / muromec84

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Пенсионный возраст не помеха для управления личным автомобилем, прежде всего, нужно ориентироваться на состояние своего здоровья – с этим согласны как врачи, так и автоэксперты, опрошенные РИА Новости.

В пятницу стало известно, что в Приморье пенсионерка за рулем иномарки упала в реку и выжила, однако ее 9-летняя внучка и муж утонули. В начале августа СМИ сообщили, что Стокгольме 84-летняя женщина на автомобиле въехала в толпу людей, перепутав педали управления.

Биологический возраст

На месте ДТП на 29-м километре Волоколамского шоссе в Московской области. 13 июля 2017
© Фото : Алекс Волчек
В Подмосковье 90-летняя женщина погибла в ДТП, протаранив Infiniti на Matiz
Как пояснил РИА Новости специалист-геронтолог, первый президент Российской Ассоциации геронтологов и гериатров академик РАН Владимир Шабалин, существует два понятия – хронологический возраст и биологический возраст, которые часто не совпадают.

"Нужно ориентироваться только на медицинские показатели биологического возраста. Биологический возраст – это функциональные способности человека, которые могут сохраняться и в очень приличном возрасте – и в 90 лет, и старше. Если человек сохранен, зачем его ограничивать? Ставить какие-то пределы по хронологическому возрасту нельзя, неправильно и нецелесообразно", — заявил Шабалин.

По словам академика, понять, что пора пересаживаться на общественный транспорт, подскажут собственные ощущения или же совет врача.

"Если человек чувствует себя на дороге неуверенно, если он попадает в мелкие ДТП, то он может сам решить, что пора остановиться. Нужно ориентироваться на собственные ощущения, а если человек сомневается, то лучше поговорить с врачом и совместно решить, стоит ли ему водить машину или нет. Но ни в коем случае хронологические "рогатки" применять к оценке возможностей человека к вождению нельзя", — убежден Шабалин.

Индивидуальный процесс

ДТП на Ставрополье. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой УГИБДД ГУМВД по Ставропольскому краю
Умерший за рулем пенсионер врезался в автобус с детьми на Ставрополье
Ученый секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов (РНМОТ), кардиолог Валентин Кокорин также считает, что никаких ограничений к вождению "сугубо по возрасту нет".

"Безусловно, если у пациента имеются какие-то проблемы со зрением, серьезные сердечно-сосудистые заболевания, инвалидизирующие заболевания, которые делают неспособным управление автомобилем, психические заболевания – то это все, безусловно, должно быть противопоказанием. Но если брать сугубо возрастной критерий, то не только в России, но и во всем мире нет никаких верхних планок", — сказал он РИА Новости.

По его словам, понижение концентрации внимания на дороге – это "индивидуальный процесс", который может начаться в любом возрасте.

"На самом деле в любой стране каждый водитель проходит медицинские осмотры, и если выявляются состояния, которые препятствуют вождению автомобилем, естественно, и человек об этом информируется, и во многих странах права просто не продлеваются", — пояснил Кокорин.

Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин считает, что управлять автомобилем можно "ровно до тех лет, пока позволяет состояние здоровья".

"Как можно определять способности к вождению возрастом? Способности нужно определять состоянием здоровья, умением и талантом водить. Какое отношение к этому имеет возраст? Есть люди, которые и в 40 уже дряхлые как старики, а есть старики, которые в 70 выглядят на 40", — заявил он РИА Новости.

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