Рособрнадзор запретил принимать студентов еще двум частным вузам

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Рособрнадзор за прошедшую неделю запретил прием студентов в два вуза, еще в двух приостановил действие образовательной лицензии и одного полностью лишил государственной аккредитации, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Кроме того, Рособрнадзором приостановлено действие лицензии у Института права и экономики и Столичного института бизнес-технологий и управления.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.
Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом, вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в ВС РФ по призыву.
Приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения. Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора.