Рособрнадзор запретил принимать студентов еще двум частным вузам

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Рособрнадзор за прошедшую неделю запретил прием студентов в два вуза, еще в двух приостановил действие образовательной лицензии и одного полностью лишил государственной аккредитации, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По результатам проведенных проверок, с 11 августа по 17 августа ведомством запрещен прием студентов в Северо-Кавказский гуманитарный институт и Институт иностранных языков. Государственной аккредитации лишился Институт бизнеса и дизайна.

Кроме того, Рособрнадзором приостановлено действие лицензии у Института права и экономики и Столичного института бизнес-технологий и управления.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом, вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в ВС РФ по призыву.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).

Приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения. Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора.