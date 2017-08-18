Военных привлекли к ликвидации последствий тайфуна в Приморье

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Около 2 тысяч военнослужащих Восточного военного округа участвуют в ликвидации последствий тайфуна Noru в Приморском крае, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства в пятницу.

"В настоящее время военнослужащие округа успешно выполняют задачи по ликвидации последствий тайфуна в юго-восточной части Приморского края. Всего задействовано около 2 тысяч военнослужащих и более 100 единиц техники", — заявил Шойгу.

"Не сомневаюсь, что слаженные действия личного состава позволят в кратчайшие сроки устранить последствия паводков", — подчеркнул министр.

Он отметил, что в текущем году войска округа активно привлекались к борьбе с ледовыми заторами в Приамурье и Хабаровском крае, тушению крупных лесных пожаров в Бурятии и Забайкалье, ликвидации последствий урагана в Забайкальском крае.

На прошлой неделе ливни подтопили семь населенных пунктов в трех районах Приморья. В Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации, размыты дороги. Было нарушено транспортное сообщение еще с семью селами Уссурийского округа.