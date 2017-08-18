Москвичи смогут бесплатно посмотреть фильмы 80-х годов в кинотеатрах

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Сеть кинотеатров "Москино" устроит бесплатные показы советских фильмов 1980-х годов с 21 по 24 августа, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Так, 21 августа можно увидеть кинокартину "Рок" Алексея Учителя; 23 августа покажут "Письма мертвого человека" Константина Лопушанского, фильм "Курьер" Карена Шахназарова, "Мой друг Иван Лапшин" Алексея Германа и другие.

В четверг, 24 августа, ряд кинотеатров продемонстрируют киноленту "Зеркало для героя" Владимира Хотиненко и "Жена керосинщика" Александра Кайдановского.