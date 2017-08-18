На МЦК ко Дню города проведут генеральную уборку

Пассажиры проходит через турникеты на одной из станций метро в Москве. Архивное фото

Пассажиры проходит через турникеты на одной из станций метро в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Вестибюли и станции МЦК полностью вымоют ко Дню города, также в порядок приведут фасады станционных строений, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Сейчас на станциях МЦК сотрудники занимаются влажной уборкой всех поверхностей: моют полы, потолки и стены, а также проводят комплексную помывку фасадов во всю высоту. На большей части транспортно-пересадочных узлов генеральная уборка уже завершена", — цитирует Ликсутова официальный портал мэра города.

Он уточнил, что навести порядок осталось на нескольких станциях, среди них – "Соколиная Гора", "Дубровка", "Панфиловская", "Новопесчаная" и "Коптево".

Уборка станций и вестибюлей на МЦК проводится с помощью специализированной техники и оборудования – поломоечных машин, пылеводососов и автовышек, а фасады моют промышленные альпинисты.

Московское центральное кольцо запустили 10 сентября 2016 года. К 2025 году МЦК должно перевозить до 300 миллионов человек в год.