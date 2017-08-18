В Москве в выходные перекроют движение на площади Тверской Заставы

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Движение для автомобилистов перекроют на площади Тверской Заставы и на участке Бутырского вала для укладки асфальта в предстоящие выходные, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Ограничения начнут действовать в ночь с пятницы на субботу и сохранятся до 05.00 понедельника. Во время перекрытий на площади уложат новый асфальт на общей площади около 23 тысяч квадратных метров. Поясняется, что речь идет об участках 1-й и 2-й Брестских улиц и Грузинском вале.

"Перекрытыми для проезда автомобилей окажутся еще три улицы, примыкающие к площади. Это необходимо для того, чтобы техника могла подъехать к месту работ", — говорится в сообщении.

Для передвижения автомобилисты могут воспользоваться 1-й Тверской-Ямской улицей.