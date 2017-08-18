На МЦК приостановлено движение поездов

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Движение поездов по Московскому центральному кольцу приостановлено по техническим причинам, сообщили в пресс-службе МЦК в пятницу.
"Железнодорожники прилагают максимальные усилия для скорейшего возобновления движения поездов", — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.
Позднее в Московском метрополитене сообщили, что неисправность была устранена.
10:24 МЦК. Железнодорожники оперативно устранили неисправность на инфраструктуре, движение входит в график— Московское метро (@MetroOperativno) 18 августа 2017 г.