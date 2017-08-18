На МЦК приостановлено движение поездов

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Движение поездов по Московскому центральному кольцу приостановлено по техническим причинам, сообщили в пресс-службе МЦК в пятницу.

"Железнодорожники прилагают максимальные усилия для скорейшего возобновления движения поездов", — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

Позднее в Московском метрополитене сообщили, что неисправность была устранена.

10:24 МЦК. Железнодорожники оперативно устранили неисправность на инфраструктуре, движение входит в график — Московское метро (@MetroOperativno) 18 августа 2017 г.

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