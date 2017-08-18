Пострадавшие от паводка жители Приморья получили свыше 24 миллиона рублей

ВЛАДИВОСТОК, 18 авг – РИА Новости. Жители Приморья, пострадавшие от паводка, получили уже свыше 24 миллионов рублей компенсаций, сообщает краевой главк МЧС РФ.

"В шести пострадавших от паводка районах работают 139 комиссий по оценке ущерба… В настоящий момент из средств краевого бюджета было произведено свыше 1,5 тысячи выплат гражданам на сумму более 24 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

На утро пятницы в Приморье остаются подтопленными один дом и девять придомовых территорий в Уссурийске. В ПВР находятся 34 человека, из них 13 детей. За сутки в свои дома вернулись семь человек. Рабочие ведут ремонт на 28 участках автомобильных дорог в Надеждинском и Пограничном районах.

Всего в Приморье на ликвидации паводка работает свыше 3,2 тысячи человек, 430 единиц техники, 74 плавсредств, три воздушных судна, в том числе от МЧС России — свыше 2,6 тысячи человек, более 270 единиц техники, 62 плавсредства, три воздушных судна.

Мощные ливни в начале прошлой недели вызвали масштабный паводок в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. В данный момент все реки вернулись в берега, сообщение с отрезанными селами восстановлено.