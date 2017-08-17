Путин поручил ликвидировать негативные последствия работы ЦБК на Байкале

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству в 2018-2020 годах ликвидировать последствия деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) за счет средств бюджета, сообщается в четверг на сайте Кремля.

"Обеспечить в полном объеме выполнение мероприятий по ликвидации последствий негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности открытого акционерного общества "Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат", предусмотрев финансирование этих мероприятий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, и определить единственного исполнителя работ по ликвидации последствий такого воздействия", — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин поручил рассмотреть вопрос о продлении срока реализации федеральной программы "Охрана озера Байкал и социально- экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы" и об увеличении объемов ее финансирования.

Помимо этого, президент поручил увеличить фонд оплаты труда государственным инспекторам в области охраны окружающей среды.

Доклад правительству необходимо представить до 1 декабря.