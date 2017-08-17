В московском метро пройдут мастер-классы участников шоу "Танцы" на ТНТ

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В преддверии старта нового сезона шоу "Танцы" на телеканале ТНТ участники проекта спустятся в московский метрополитен и проведут открытые мастер-классы для всех желающих, сообщает в четверг пресс-служба телеканала.

"Каждую пятницу с 18 августа и по 8 сентября звезду шоу "Танцы" скрасят пассажирам московской подземки скучную дорогу с работы домой. На переходах сразу трех станций метро (Китай-Город, Площадь Революции и Пушкинская) с 19.00 до 21.00 звезды шоу проведут открытые мастер-классы для всех желающих. Контемп, тверк, вог, хип-хоп и многое другое — совсем скоро пассажиры метро начнут двигаться в самых модных и актуальных направлениях", — говорится в пресс-релизе.

В ходе мастер-классов будет организован конкурс, победители которого смогут попасть на съемки шоу "Танцы", получить абонемент на посещение танцевальной школы "PROТАНЦЫ" и даже стать героями поста в официальном Instagram ТНТ. Для победы в конкурсе надо станцевать на специальной площадке шоу "Танцы", расположенной на одной из трех станций метро, и выложить ролик в Instagram с хештегом #ТАНЦЫвМЕТРО. Далее экспертное жюри определит, кому достанется 15 секунд славы в Instagram ТНТ, кто поедет на съемки шоу или отправится в "PROТАНЦЫ". Подведение итогов будет происходить раз в неделю в официальном Instagram ТНТ.

Кроме того, 19 августа, в день премьеры нового сезона шоу на ТНТ, по всей стране пройдет масштабный танцевальный онлайн-марафон, в котором участвуют более 30 городов. Поддержать крупнейший танцевальный марафон можно будет в Парке Горького, куда также приедут звезды телеканала ТНТ: актеры сериалов "Универ", "Сладкая жизнь", "Остров", а также ведущие шоу "Студия СОЮЗ", участники и наставники шоу "Танцы".