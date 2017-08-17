Кабмин может привлечь охотников к борьбе с африканской чумой свиней

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству изучить вопрос о формах участия охотников в уничтожении диких кабанов в рамках борьбы с распространением в России африканской чумы свиней (АЧС), говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кабинету министров поручено "рассмотреть вопрос о возможных формах и порядке участия лиц, признаваемых охотниками, в проведении мероприятий по регулированию численности диких кабанов в общедоступных охотничьих угодьях и на иных территориях, являющихся средой обитания диких кабанов, в целях предотвращения распространения африканской чумы свиней". Доклад по этому вопросу необходимо представить до 20 октября.

Кроме того, правительство должно внести в законодательство РФ изменения, направленные на усиление контроля за реализацией властями регионов переданных им полномочий в области ветеринарии и охотничьего хозяйства. Высшим должностным лицам регионов также рекомендовано усилить контроль в этой сфере.

Изменения в нормативную базу также должны быть направлены на установление административной ответственности должностных лиц в регионах за неисполнение обязанностей по недопущению возникновения и распространения АЧС.

Помимо этого, президент поручил наделить Россельхознадзор полномочиями по контролю за проведением противоэпизоотических мероприятий и регулированием численности диких кабанов в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях, а также на особо охраняемых природных территориях федерального и регионального значения. Срок — до 25 декабря.

Правительство также должно будет до 20 октября представить предложения по упрощению процедуры внеплановых выездных проверок в период действия на территории муниципальных образований карантина, направленного на предотвращение распространения и ликвидацию очагов АЧС и других особо опасных болезней животных.