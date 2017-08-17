Путин присвоил звание "Заслуженный юрист России" адвокату Анатолию Кучерене

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание "Заслуженный юрист РФ" адвокату Анатолию Кучерене, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Присвоить почетное звание "Заслуженный юрист Российской Федерации"… Кучерене Анатолию Григорьевичу — заведующему кафедрой адвокатуры и нотариата федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)", — говорится в документе.