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Общество

Режим работы монорельса в Москве изменят из-за фестиваля "Круг света"

17:2517.08.2017
(обновлено: 17:28 17.08.2017)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкМосковская монорельсовая дорога. Архивное фото.Московская монорельсовая дорога. Архивное фото.
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Монорельс в российской столице будет работать по измененному графику 23 и 24 сентября из-за международного фестиваля "Круг света" в районе Останкино, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро в четверг.

"Для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров в период проведения мультимедийного шоу станции Монорельсовой транспортной системы будут закрыты для входа и выхода пассажиров с 18.00 до 20.00", — рассказали в пресс-службе.

Пассажирам рекомендуют для проезда к площадкам фестиваля пользоваться ближайшими станциями метро — "ВДНХ" и "Фонвизинская" и наземным городским транспортом.

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© РИА Новости / Максим Блинов
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На период проведения фестиваля частота движения поездов на Кольцевой и Калужско-Рижской линиях будет увеличена, на других линиях также будут предусмотрены дополнительные составы.

Кроме этого, для удобства и безопасности пассажиров на станциях метро вблизи праздника будут дежурить дополнительные наряды сотрудников службы безопасности метрополитена и работников центра обеспечения мобильности пассажиров.

Московский международный фестиваль "Круг Света" — ежегодное событие, в рамках которого светодизайнеры и специалисты в области аудиовизуального искусства преображают архитектурный облик Москвы, применяя технику видеомэппинга.

Самые яркие фотографии фестиваля "Круг света"
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВо время церемонии открытия фестиваля зрителям были представлены кандидаты на звание официального талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года. Отдать свой голос за понравившийся символ — кота, амурского тигра или волка - можно на официальном сайте ФИФА.Представление кандидата на звание официального Талисмана Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на фестивале Круг Света в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Во время церемонии открытия фестиваля зрителям были представлены кандидаты на звание официального талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года. Отдать свой голос за понравившийся символ — кота, амурского тигра или волка - можно на официальном сайте ФИФА.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкИнсталляции на фасаде Большого театра посвящены Году российского кино.Зрители во время церемонии открытия Московского международного фестиваля Круг света у здания Большого театра в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Инсталляции на фасаде Большого театра посвящены Году российского кино.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНапомним, Московский международный фестиваль "Круг Света" – ежегодное событие, в рамках которого светодизайнеры и специалисты в области аудиовизуального искусства преображают архитектурный облик Москвы, применяя технику видеомэппинга.Зрители на церемонии открытия Московского международного фестиваля Круг света в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Напомним, Московский международный фестиваль "Круг Света" – ежегодное событие, в рамках которого светодизайнеры и специалисты в области аудиовизуального искусства преображают архитектурный облик Москвы, применяя технику видеомэппинга.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЦеремония открытия Московского международного фестиваля "Круг света" у здания Большого театра в Москве.Церемония открытия Московского международного фестиваля Круг света у здания Большого театра в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Церемония открытия Московского международного фестиваля "Круг света" у здания Большого театра в Москве.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВДНХ на пять вечеров фестиваля превратилась в Парк света, который украсили своими световыми инсталляциями известные мировые дизайнеры.Световая инсталляция на фасаде павильона ВДНХ на московском международном фестивале Круг света
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
ВДНХ на пять вечеров фестиваля превратилась в Парк света, который украсили своими световыми инсталляциями известные мировые дизайнеры.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЦеремония открытия Московского международного фестиваля "Круг света" у здания Большого театра в Москве.Церемония открытия Московского международного фестиваля Круг света у здания Большого театра в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Церемония открытия Московского международного фестиваля "Круг света" у здания Большого театра в Москве.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ первый вечер фестиваля зрители увидели два световых спектакля общей продолжительностью около 50 минут. Первый из них, "Безграничный МГУ", пригласил в путешествие по миру знаний. Второй спектакль — это анимационная история "Хранитель", приуроченная к 100-летию заповедных зон России.Зрители на церемонии открытия Московского международного фестиваля Круг света
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В первый вечер фестиваля зрители увидели два световых спектакля общей продолжительностью около 50 минут. Первый из них, "Безграничный МГУ", пригласил в путешествие по миру знаний. Второй спектакль — это анимационная история "Хранитель", приуроченная к 100-летию заповедных зон России.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкИтоги голосования по выбору талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года будут оглашены 26 октября в прямом эфире Первого канала.Представление кандидата на звание официального Талисмана Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на фестивале Круг Света в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Итоги голосования по выбору талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года будут оглашены 26 октября в прямом эфире Первого канала.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЦеремония открытия Московского международного фестиваля "Круг света" у Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в Москве.Зрители на церемонии открытия Московского международного фестиваля Круг света
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Церемония открытия Московского международного фестиваля "Круг света" у Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВо время церемонии открытия Московского международного фестиваля "Круг света" у здания Большого театра в Москве.Зрители во время церемонии открытия Московского международного фестиваля Круг света у здания Большого театра в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Во время церемонии открытия Московского международного фестиваля "Круг света" у здания Большого театра в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЦеремония открытия Московского международного фестиваля "Круг света" у здания Большого театра в Москве.Церемония открытия Московского международного фестиваля Круг света у здания Большого театра в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Церемония открытия Московского международного фестиваля "Круг света" у здания Большого театра в Москве.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа фасаде Первого павильона ВДНХ представляют свои работы финалисты конкурса "Арт вижн" в номинации "Модерн".Зрители во время церемонии открытия Московского международного фестиваля Круг света на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
На фасаде Первого павильона ВДНХ представляют свои работы финалисты конкурса "Арт вижн" в номинации "Модерн".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПиротехническое шоу на косе Гребного канала завершило первый вечер фестиваля.Пиротехническое шоу на косе Гребного канала в рамках мультимедийного светового шоу на московском международном фестивале Круг света 2016
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Пиротехническое шоу на косе Гребного канала завершило первый вечер фестиваля.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЦеремония открытия Московского международного фестиваля "Круг света" у здания Большого театра в Москве.Церемония открытия Московского международного фестиваля Круг света у здания Большого театра в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Церемония открытия Московского международного фестиваля "Круг света" у здания Большого театра в Москве.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЗрители во время церемонии открытия Московского международного фестиваля "Круг света" на ВДНХ в МосквеЗрители во время церемонии открытия Московского международного фестиваля Круг света на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Зрители во время церемонии открытия Московского международного фестиваля "Круг света" на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкСветовая инсталляция на фасаде павильона ВДНХ на московском международном фестивале "Круг света".Световая инсталляция на фасаде павильона ВДНХ на московском международном фестивале Круг света
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Световая инсталляция на фасаде павильона ВДНХ на московском международном фестивале "Круг света".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗрители во время церемонии открытия Московского международного фестиваля "Круг света" у здания Большого театра в Москве.Зрители во время церемонии открытия Московского международного фестиваля Круг света у здания Большого театра в Москве.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Зрители во время церемонии открытия Московского международного фестиваля "Круг света" у здания Большого театра в Москве.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВидеопроекция на специально возведенную конструкцию на косе Гребного канала в рамках мультимедийного светового шоу на московском международном фестивале "Круг света" 2016.Видеопроекция на специально возведенную конструкцию на косе Гребного канала в рамках мультимедийного светового шоу на московском международном фестивале Круг света 2016
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Видеопроекция на специально возведенную конструкцию на косе Гребного канала в рамках мультимедийного светового шоу на московском международном фестивале "Круг света" 2016.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЗрители на церемонии открытия Московского международного фестиваля "Круг света" у Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в Москве.Зрители на церемонии открытия Московского международного фестиваля Круг света у Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Зрители на церемонии открытия Московского международного фестиваля "Круг света" у Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в Москве.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЦеремония открытия Московского международного фестиваля "Круг света" у Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в Москве.Церемония открытия Московского международного фестиваля Круг света у МГУ имени М.В. Ломоносова в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Церемония открытия Московского международного фестиваля "Круг света" у Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в Москве.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНа церемонии открытия Московского международного фестиваля "Круг света" у Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в Москве.На церемонии открытия Московского международного фестиваля Круг света
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
На церемонии открытия Московского международного фестиваля "Круг света" у Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в Москве.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПиротехническое шоу на косе Гребного канала в рамках мультимедийного светового шоу на московском международном фестивале "Круг света" 2016.Пиротехническое шоу на косе Гребного канала в рамках мультимедийного светового шоу на московском международном фестивале Круг света 2016
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Пиротехническое шоу на косе Гребного канала в рамках мультимедийного светового шоу на московском международном фестивале "Круг света" 2016.
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