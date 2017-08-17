Режим работы монорельса в Москве изменят из-за фестиваля "Круг света"

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Монорельс в российской столице будет работать по измененному графику 23 и 24 сентября из-за международного фестиваля "Круг света" в районе Останкино, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро в четверг.

"Для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров в период проведения мультимедийного шоу станции Монорельсовой транспортной системы будут закрыты для входа и выхода пассажиров с 18.00 до 20.00", — рассказали в пресс-службе.

Пассажирам рекомендуют для проезда к площадкам фестиваля пользоваться ближайшими станциями метро — "ВДНХ" и "Фонвизинская" и наземным городским транспортом.

На период проведения фестиваля частота движения поездов на Кольцевой и Калужско-Рижской линиях будет увеличена, на других линиях также будут предусмотрены дополнительные составы.

Кроме этого, для удобства и безопасности пассажиров на станциях метро вблизи праздника будут дежурить дополнительные наряды сотрудников службы безопасности метрополитена и работников центра обеспечения мобильности пассажиров.

Московский международный фестиваль "Круг Света" — ежегодное событие, в рамках которого светодизайнеры и специалисты в области аудиовизуального искусства преображают архитектурный облик Москвы, применяя технику видеомэппинга.