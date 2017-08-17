В Тюмени сотрудникам банка "Югра" выплатили зарплату после начала проверок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг — РИА Новости, Ольга Ерачина. Тремстам сотрудникам банка "Югра" в Тюмени выплатили долги по зарплате после начала прокурорской проверки, сообщил РИА Новости в четверг представитель надзорного ведомства Тюменской области.

Девятого августа 300 сотрудников банка обратились в прокуратуру с заявлением, в котором они сообщили, что не получили зарплату за июль. По данному факту была начата проверка.

"В ходе проверки на сегодняшний день зарплата у нас полностью выплачена работникам. Но все равно у нас проверка продолжается. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования", — сказал собеседник агентства.

По его словам, срок проверки – месяц.

Страховой случай с банком "Югра", у которого с 28 июля ЦБ отозвал лицензию, стал крупнейшим за период расчистки банковской системы РФ. Выплаты страхового возмещения вкладчикам "Югры" осуществляются с 20 июля через пять банков-агентов — Сбербанк, "ВТБ 24", Россельхозбанк, банк "Открытие" и "Уралсиб". АСВ оценивало общий объем выплат в 169,2 миллиарда рублей.