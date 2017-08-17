В калининградском зоопарке поселился карликовый бегемот из Литвы

КАЛИНИНГРАД, 17 авг — РИА Новости. Самка карликового бегемота по кличке Шешупе прибыла из зоопарка литовского Каунаса в Калининград, рассказала журналистам пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова.

"Сейчас она находится на карантине во внутреннем помещении павильона "Животные Южной Америки". Доступ для посетителей в павильон открыт. Бегемот чувствует себя хорошо, много времени проводит в бассейне, с аппетитом ест фрукты, овощи, свежую траву и ветки. В уличный вольер Шешупе выйдет после окончания карантина, примерно в середине сентября", — сказала Михайлова.

Она отметила, что животное калининградский зоопарк получил бесплатно в рамках программы по сохранению и разведению карликовых бегемотов Европейской Ассоциации Зоопарков и Аквариумов (EAZA).

Карликовый бегемот как отдельный вид был открыт в 1911 году, обитает животное в Либерии, Сьерра-Леоне и Кот-д'Ивуаре. Продолжительность жизни – до 35 лет. Занесен в Международную Красную Книгу со статусом "вымирающие виды". По оценкам ученых, в природе осталось не более 3 тысяч особей.

В 1973 году Калининградский зоопарк стал первым зоопарком СССР, где содержались карликовые бегемоты. Пара животных прибыла из зоопарков ФРГ. В 1976 году у самца Рифа и самки Марты появился детеныш – самочка по кличке Бася. Это был первый случай размножения карликового бегемота в Советском Союзе.

Калининградский зоопарк располагается на территории бывшего зоосада Кенигсберга (довоенное название Калининграда), основанного немецким предпринимателем Германом Клаассом. К моменту открытия в 1896 году в его коллекции было 900 животных 260 видов. После Второй мировой войны зоопарк открылся для посетителей только в 1947 году. Сейчас в коллекции почти 2 тысячи особей 300 видов животных, половина из которых внесена в международную Красную книгу.