Более 30 тысяч ямальских детей отдохнут в лагерях этим летом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг — РИА Новости. Более 30 тысяч ямальских детей отдохнут в оздоровительных лагерях и других учреждениях этим летом, 5,7 тысячи из них — дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, сообщает в четверг правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

"В 2017 году охват различными формами отдыха и оздоровления детей и молодежи составит более 30 тысяч человек. Ямальская оздоровительная кампания проводится как на территории арктического региона, так и за его пределами. Дети из ЯНАО отдыхают в оздоровительных лагерях Краснодарского края, республики Крым, Болгарии, Тюменской и Курганской областей, Санкт-Петербурга. На территории округа в летнюю оздоровительную кампанию действует 96 учреждений", — говорится в сообщении.

По данным властей, среди детской аудитории отдыхающих – 5,7 тысячи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Дети отдыхают в лагерях "Эллада", "Шахтинский текстильщик" и других. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин побывал в детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории Краснодарского края, в которых отдыхают ямальские дети.

В начале летнего оздоровительного сезона глава арктического региона дал поручение рабочим группам муниципальных образований, окружных структур оценить качество оказываемых услуг непосредственно на местах, встретиться с детьми, родителями, персоналом. Исполнение требований по обеспечению отдыха и оздоровления ямальских детей учреждениями Краснодарского края губернатор округа проверил лично.

"Нужно, чтобы наши дети-северяне получали оздоровление и отдых максимально высокого уровня. В "Шахтинском текстильщике" для работы с Ямалом уже построили новый корпус, обустроили территорию. В "Элладе" также нужно построить еще один корпус, обновить технику, обустроить бассейн. В этих учреждениях наши ребята окружены заботой, а это самое главное. Это направление социальной поддержки – детский летний отдых и оздоровление — обязательно будем развивать", — приводятся в сообщении слова Кобылкина.

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