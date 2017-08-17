Памфилова посетит выборы президента молодежного юридического форума

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова в рамках международного молодежного юридического форума в Ульяновской области посетит избирательные участки, где с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и технологии QR-кода будут выбирать президента форума, сообщила пресс-служба ЦИК в четверг.

В начале июля глава российского Центризбиркома провела выборы президента рок-фестиваля "Нашествие". Организаторы фестиваля в этом году решили впервые провести такую акцию, она отчасти имитировала настоящие выборы – "шатер для голосования" оборудовали камерами, применялся принцип голосования без открепительных удостоверений.

В пресс-службе ЦИК сообщили, что 23 августа Памфилова примет участие в VII Международном летнем молодежном юридическом форуме "ЮрВолга", он будет проходить в Ульяновской области с 21 по 24 августа. Глава Центризбиркома проведет для участников мастер-класс, посвященный вопросам прозрачности и легитимности избирательного процесса, новшествам в избирательном праве, развитию избирательной системы.

"Председатель ЦИК России посетит избирательные участки для голосования на выборах президента форума "ЮрВолга", на которых будут использоваться КОИБ-2010 и технология QR-кодирования протоколов", — говорится в сообщении пресс-службы.

В рамках поездки в регион Памфилова также проведет встречи с представителями партий, общественных объединений, обсудит вопросы организации выборов в ходе совещания с участием губернатора, представителей избирательных комиссий и региональных органов исполнительной власти.