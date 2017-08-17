Общественная палата намерена выяснить состояние и проблемы региональных СМИ

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Общественная палата России запускает масштабный опрос руководителей региональных СМИ, цель которого – получить достоверную информацию о состоянии и проблемах отрасли, сообщает пресс-служба палаты в четверг.
Принять участие в анкетировании можно на сайте Общественной палаты, ответы принимаются до 10 ноября. На основании исследования будет разработан отраслевой доклад о состоянии региональных СМИ в стране.
"Мы хотим посмотреть на проблемы региональных СМИ с разных сторон, конечно, внимание будет уделено и финансовой стороне, в том числе доступности получения грантов, изучению механизмов поддержки различных медиа из региональных бюджетов", — пояснил инициатор проекта, первый зампред комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, его слова приводит пресс-служба.
"Проблема носит системный характер, потому что зачастую оказывается, что даже журналисты, которые по долгу службы должны знать все, что происходит на территории их региона, не в курсе, какие организации и с какими проектами выигрывают в конкурсе президентских грантов. При том, что проекты на самом деле яркие, интересные и полезные. Будем считать, что мы делаем первый и большой шаг в направлении того, чтобы попытаться подружить журналистов с активными общественниками в своих регионах", – говорит член ОП РФ.
Отмечается, что раздел, посвященный взаимодействию средств массовой информации и некоммерческих организаций, будет и в ежегодном докладе ОП РФ о состоянии гражданского общества.