Общественная палата намерена выяснить состояние и проблемы региональных СМИ

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Общественная палата России запускает масштабный опрос руководителей региональных СМИ, цель которого – получить достоверную информацию о состоянии и проблемах отрасли, сообщает пресс-служба палаты в четверг.

Принять участие в анкетировании можно на сайте Общественной палаты, ответы принимаются до 10 ноября. На основании исследования будет разработан отраслевой доклад о состоянии региональных СМИ в стране.

"Мы хотим посмотреть на проблемы региональных СМИ с разных сторон, конечно, внимание будет уделено и финансовой стороне, в том числе доступности получения грантов, изучению механизмов поддержки различных медиа из региональных бюджетов", — пояснил инициатор проекта, первый зампред комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, его слова приводит пресс-служба.

Отдельный блок исследования будет посвящен взаимодействию средств массовой информации с некоммерческими организациями. Опрос поможет узнать, как освещаются мероприятия НКО и как строится взаимодействие с ними. Малькевич отметил, что на площадке Общественной палаты регулярно поднимается вопрос о том, что региональные НКО не умеют правильно продвигать свои инициативы.

"Проблема носит системный характер, потому что зачастую оказывается, что даже журналисты, которые по долгу службы должны знать все, что происходит на территории их региона, не в курсе, какие организации и с какими проектами выигрывают в конкурсе президентских грантов. При том, что проекты на самом деле яркие, интересные и полезные. Будем считать, что мы делаем первый и большой шаг в направлении того, чтобы попытаться подружить журналистов с активными общественниками в своих регионах", – говорит член ОП РФ.

Отмечается, что раздел, посвященный взаимодействию средств массовой информации и некоммерческих организаций, будет и в ежегодном докладе ОП РФ о состоянии гражданского общества.