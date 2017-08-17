В Роспотребнадзоре считают российские курорты безопасными

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация на российских курортах Черного и Азовского моря на сегодняшний день стабильная, заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее Роспотребнадзор и Ростуризм на фоне распространения среди отдыхающих вируса Коксаки признали небезопасными для туристов условия в районе залива Анталья в Турции. По состоянию на 16 августа на горячую линию Роспотребнадзора поступило более 900 обращений.

"Сегодня обстановка на курортах Российской Федерации — черноморских и Азовского моря — абсолютно стабильна", — заявила Попова в эфире телеканала "Россия 24".

Она отметила, что была проведена серьезная работа на Черноморском побережье и в Крыму по подготовке пляжей к летнему сезону, с начала апреля на 20% было увеличено количество проб морской и питьевой воды. Пробы берутся еженедельно, несколько раз в неделю в зависимости от температуры морской воды.

При этом Попова подчеркнула, что нарушения личной гигиены увеличивают риск эпидемиологических заболеваний.

Коксаки — группа энтеровирусов, которые являются одной из причин развития менингита. Заражение вирусом, как правило, происходит через воду, загрязненные продукты и бытовые предметы, однако возможна и передача воздушно-капельным путем, в связи с чем во время вспышек заболевания в туристических местах не рекомендуется посещение, к примеру, общих бассейнов.

Чаще всего вирусом заражаются маленькие дети, в случае проявления вируса типа А у них появляются высыпания и волдыри на ладонях и стопах, в носовой и ротовой полости, что затрудняет питание, высокая температура и головная боль. Вирус типа B в свою очередь может поразить сердце и печень, вызвать гепатит и миокардит (воспаление сердечной мышцы), не исключен летальный исход, в основном в случае развития менингита или энцефалита.