Осенью в России ожидают появление четырех видов гриппа

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Россияне осенью текущего года столкнутся с четырьмя вариантами вируса гриппа — гонконгского, свиного и типа В, один из них имеет новый штамм, поэтому необходимо прививаться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Грипп неизбежен. Приходит к нам каждый год с разной интенсивностью, с разным набором новых штаммов. В этом году мы ждем новый штамм вируса A(H1N1), так называемого свиного гриппа, и два прежних варианта вируса гриппа А(H3N2), гонконгский, будет вариант в вакцине… и будет прежний, прошлогодний, так скажем, вариант вируса гриппа B", — сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".

Один из вирусов, по ее словам, имеет новый штамм, поэтому прививка прошлого года может быть неэффективной. "Надо прививаться", — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Попова отметила, что комплекс профилактических мероприятий включает и информирование населения о том, как себя защитить от вируса гриппов и других. "Здесь максимально широко мы будем стараться и вместе с вами, я надеюсь, работать для того, чтобы проинформировать население, что осень придет, что грипп придет и что для этого (профилактики) нужно сделать", — добавила она.

Глава ведомства напомнила, что именно активное вовлечение СМИ, в первую очередь, электронных, позволила Роспотребнадзору в тяжелый сезон 2015-2016 года добиться того, что 40% людей на улице и в общественных местах носили маски. "Это был прорыв", — отметила она, добавив, что зимой текущего года это также было "нормальным явлением".