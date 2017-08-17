Югре предложили принять Всемирный конгресс оленеводов в 2021 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 авг — РИА Новости. Ассоциация "Оленеводы мира" обратилась к губернатору Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталье Комаровой с предложением принять следующий Всемирный конгресс оленеводов в 2021 году, сообщил РИА Новости заместитель регионального департаменте внутренней политики Сергей Тимошков.

"Соответствующее предложение действительно поступило со стороны официальных руководящих лиц ассоциации "Оленеводы мира" в адрес губернатора автономного округа. Наталья Владимировна Комарова подтвердила готовность региона выступить местом проведения следующего Всемирного конгресса оленеводов мира", — отметил собеседник агентства.

По его словам, это свидетельствует о высокой оценке со стороны ассоциации состояния оленеводства на территории Югры и усилий региона в вопросах обеспечения законных интересов, комплексного социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов Севера.

Конгресс является главной международной площадкой по вопросам, связанным с развитием оленеводства и жизнедеятельности коренных народов, для которых этот вид деятельности является способом самообеспечения и ключевым этнообразующим фактором. Шестой всемирный конгресс открылся в середине недели в Швеции, участие в нем принимают три представителя автономного округа. Первый аналогичный форум прошел 20 лет назад в Надыме (ЯНАО).

В правительстве Югры считают, что проведение всемирного конгресса оленеводов на территории региона даст возможность транслировать имеющийся в автономном округе положительный опыт по сохранению и развитию традиционного образа жизни и видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.

"Окончательное решение должно быть принято по итогам проведения всех установленных процедур и рассмотрения заявок со стороны других заинтересованных в проведении конгресса на своей территории регионов и иностранных государств", — добавил Тимошков.

Ассоциация "Оленеводы Мира" охватывает свыше 20 коренных народов, занимающихся оленеводством, и около 100 тысяч оленеводов в 9 странах и обладает статусом наблюдателя в Арктическом совете. Конгресс Ассоциации является высшим органом организации и проводится каждые четыре года.

В Югре в настоящее время насчитывается 475 территорий традиционного природопользования, площадь оленьих пастбищ превышает 28 миллионов гектаров.

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