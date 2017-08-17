В Югре для обеспечения работы школ в одну смену потратят 112 млрд рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 авг — РИА Новости. Более 112 миллиардов рублей до 2025 года планируется направить в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре для обеспечения работы школ в одну смену, сообщили РИА Новости в региональном департаменте общественных и внешних связей.

В настоящее время доля школьников, занимающихся в одну смену, составляет около 80%. Остальные обучаются в две смены. Планирование строительства школ ведется в Югре с учетом демографического прогноза, заявляют в правительстве региона. К указанному периоду численность обучающихся в школах заметно увеличится.

"Для перевода всех детей на обучение в одну смену до 2025 года необходимо создать в Югре 138,8 тысячи мест. Объем финансирования составляет 112,9 миллиарда рублей за счет средств федерального, окружного бюджетов, средств муниципалитетов, а также внебюджетных источников", — отметили в департаменте.

Уточняется, что для привлечения частного капитала к созданию общеобразовательных объектов, в автономном округе предусмотрен механизм их выкупа муниципалитетами в случае, если школы были возведены в рамках государственно-частного партнерства.

"В период до 2025 года планируется построить 43 общеобразовательные организации в соответствии с концессионными соглашениями, которые предполагается заключать на 8-летний период", — добавили в департаменте. Компаниям будет даваться три года на проектирование и строительство, а также ввод в эксплуатацию объекта, после чего еще пять лет — на эксплуатацию здания концессионером.

В 2017 году на территории Югры планируется завершение строительства и ввод в эксплуатацию шести объектов на 1300 мест. До 1 сентября запланирован ввод трех объектов общего образования: одного комплекса "Школа-детский сад" в Ханты-Мансийске, где смогут обучаться 800 человек в возрасте от 1,5 до 17 лет, а также двух школ в Кондинском и Нижневартовском районах.

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