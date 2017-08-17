Самолет АНТ-25, на котором советские летчики Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков совершили перелет из Москвы в Северную Америку через Северный полюс

Самолет АНТ-25, на котором советские летчики Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков совершили перелет из Москвы в Северную Америку через Северный полюс

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 авг – РИА Новости. Фестиваль "Русские крылья", посвященный 80-летию беспосадочного перелета экипажа Валерия Чкалова через Северный полюс в Америку, пройдет 19-20 августа на родине легендарного летчика в городе Чкаловске (ранее — село Василево), сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Знаменитый трансполярный беспосадочный перелет из СССР в США 18-20 июня 1937 года стартовал на подмосковном военном аэродроме, который ныне носит имя Чкалова. На самолете АНТ-25 в Америку отправился командир экипажа Валерий Чкалов, второй пилот Георгий Байдуков и штурман Александр Беляков.

"19-20 августа в Чкаловске состоится фестиваль скоростей "Русские крылья", посвященный 80-летию перелета чкаловского экипажа через Северный полюс в США… В программе фестиваля – авиашоу с показательными выступлениями парашютистов, всероссийский мотокросс, соревнования по виндсерфингу, паркуру, стантрайдингу, уличные танцы", — говорится в сообщении.

В музее имени Чкалова в выходные пройдет техническая выставка "От советской диковинки до самого демократичного вида транспорта", на которой будут представлены ретро-автомобили 30-х, 40-х, 50-х и 60-х годов. Кроме того, будут проведены мастер-классы по робототехнике и 3D-моделированию.

Министр культуры Нижегородской области Сергей Горин отметил, что сейчас в регионе один за другим проходят фестивали "и крупные, которые собирают тысячи гостей со всей России, и небольшие, которым еще предстоит раскрыть себя". "В каждом поселке или городе Нижегородской области есть уникальный фестиваль или праздник, который объединяет и местных жителей, и гостей из соседних регионов. Например, можно посетить фестиваль лоскутного одеяла, фестиваль картошки, фестиваль пирога, фестиваль печки и даже фестиваль валенка. Посмотрите, только в эти выходные одновременно пройдет несколько мероприятий: "Русские крылья" в Чкаловске и "Медовый спас" в Арзамасском районе", — сказал он.

По его словам, благодаря таким фестивалям регион сможет привлекать все больше туристов.

Ранее губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев поставил задачу увеличить туристический поток до 3 миллионов человек в год. По данным Росстата, по объему въездного турпотока Нижегородская область входит в Топ-10 регионов России. По итогам 2016 года этот показатель в регионе составил почти 1,5 миллиона человек.

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