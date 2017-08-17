Благоустройство площади Тверской заставы почти закончилось

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Работы по благоустройству на столичной площади Тверской заставы находятся в финальной стадии и должны быть завершены до конца августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев ход строительных работ.

"Работы в завершающей стадии. Надеюсь, до конца этого месяца все основные работы будут завершены. На площади будут трамвайные пути другого качества и почти бесшумные трамваи", — сказал он.

По словам мэра, власти Москвы шаг за шагом возвращают столичным площадям историческое наследие, превращая их в удобное общественное пространство для прогулок.

"Площадь Тверской заставы планировалось, как "окно в Европу". С Белорусского вокзала ходили поезда на запад, на север – из столицы в Санкт-Петербург. В 90-годы это было жалкое зрелище… все это было заставлено ларьками, была хаотичная торговля. Затем площадь превратилась в сплошную стоянку машин и были пробки", — подчеркнул Собянин.

Он пригласил всех жителей столицы посетить площадь Тверской заставы и оценить Ее новое назначение после того, как завершатся все работы. Работы на площади Тверской заставы в Москве выполняет компания "Радор М", которая ранее благоустраивала в рамках программы "Моя улица" участок Тверской улицы от метро "Пушкинская" до улицы Моховая.

По условиям контракта, компания вернула на историческое место памятник писателю Максиму Горькому, который до этого находился в парке "Музеон". Кроме того, работами предусмотрен перенос воздушно-кабельных сетей, укладка трамвайного пути с рельсами длиной 326 м. Стоимость работ составляет 925 млн руб.

В столице реализуется масштабный проект благоустройства "Моя улица", первоначально подразумевавший фактическую реконструкцию почти всех московских улиц (около 3,5 тысячи). В 2015 году было благоустроено 47 улиц, в 2016 году — 59. В программу благоустройства 2017 года вошли более 80 городских территорий.