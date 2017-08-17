Медведев рассказал, сколько выделят пострадавшим от ливней в Приморье

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Власти России окажут поддержку жителям Приморья, которые пострадали от сильных дождей, им выделят более 550 миллионов рублей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Мы окажем поддержку жителям Приморья, которые недавно, в первой декаде августа, пострадали от сильных дождей — были затоплены дома, дороги, населенные пункты остались без электричества", — заявил Медведев в ходе заседания правительства в четверг.

Он уточнил, что жителям нужно оказать соответствующую поддержку, некоторым из них пришлось временно переехать из своих домов в безопасные районы.

"Я уже подписал распоряжение о том, чтобы выделить людям единовременную материальную помощь из резервного фонда правительства, для этого краевой администрации направлено 99 миллионов рублей. Но этого недостаточно, поэтому сегодня мы выделяем дополнительные деньги — в край будет направлено еще более 550 миллионов рублей для того, чтобы люди могли приобрести вещи первой необходимости и решили какие-то неотложные задачи", — сообщил глава кабмина.