Форум "Команда 29" стал площадкой реальных дел для архангельской молодежи

АРХАНГЕЛЬСК, 17 авг — РИА Новости. Девятый молодежный образовательный форум "Команда 29", в котором приняли участие 13 команд из всех муниципалитетов Архангельской области, завершился в Онежском районе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"В детском лагере "Орленок" собрались около 200 юных северян. Им предстояло предложить решения целого ряда кейсов, направленных на инновационное развитие Поморья. Задачи были прикладными и касались самых разных сфер", — рассказал собеседник агентства.

Так, команда кейса "Новые туристические проекты и события в арктической зоне" предложила к рассмотрению проект маршрута по Арктике по типу "Золотого кольца". Заказчиком кейса выступила Архангельская региональная туристская ассоциация.

"В свою очередь, команда, работавшая над кейсом "Модель привлечения молодежи к участию в избирательном процессе", создала модель сообщества про выборы. Ребята опробовали возможности соцсетей, проведя "избирательную кампанию" в рамках форума", — добавил представитель пресс-службы.

Наряду с этим юные участники "Команды 29" попробовали свои силы и других направлениях. Среди них — разработка новых инструментов и каналов продвижения электронных государственных услуг в муниципальных образованиях, банковских сервисов и продуктов для семей и путешественников, модель государственно-частного партнерства в целях развития адаптивного спорта, производство фармацевтических препаратов и косметических средств на основе биологических ресурсов Архангельской области.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов, выступивший главным экспертом на защите проектов команд, отметил, что форумчане обсуждали не абстрактные проекты, а предметные социально-экономические задачи и варианты их практического применения в Поморье.

"Я уверен, что ребята смогут реализовать свои проекты, в том числе,и на конкретных рабочих местах. Такие предложения им уже поступают", — подчеркнул глава региона, подводя итоги форума.

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