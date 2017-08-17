Источник сообщил о кандидатуре Меньшовой на роль ведущей "Сегодня вечером"

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Актриса Юлия Меньшова, ведущая шоу "Наедине со всеми", рассматривается в качестве одного из кандидатов на место ведущего программы "Сегодня вечером", сообщил РИА Новости источник в съемочной группе проекта.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ведущий программ "Пусть говорят" и "Сегодня вечером" Андрей Малахов может покинуть Первый канал. В среду в пресс-службе Первого канала РИА Новости сообщили, что по инициативе самой Меньшовой в новом телесезоне проект "Наедине со всеми" закрывается; при этом телеканал ведет с телеведущей работу над двумя новыми проектами, которые зрители увидят в ближайшем будущем.

"Этот вариант возможен", — сообщил РИА Новости источник в редакции программы "Сегодня вечером", отвечая на вопрос о том, рассматривается ли кандидатура Меньшовой на роль ведущей проекта.

Меньшова на своей странице в Instagram накануне подтвердила информацию телеканала о программе "Наедине со всеми" и заверила, что передача закрывается исключительно по ее инициативе, поскольку ей не хотелось, чтобы программа превратилась в рутину и снижала свое качество. Меньшова добавила, что с руководством канала есть договоренность "о новых проектах, которые сейчас находятся в стадии разработки".

Ранее стало известно, что другой ведущий Первого канала Александр Олешко перешел на НТВ и в новом сезоне будет вести конкурс "Ты супер! Танцы". Кроме того, в новом сезоне в эфир не выйдет программа "Пока все дома" с Тимуром Кизяковым.