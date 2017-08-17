Объездную дорогу вокруг Калининграда продолжат строить не раньше 2019 года

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Возобновление строительства объездной дороги вокруг Калининграда начнется не раньше 2019 года, заявил врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

В среду президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию транспортной инфраструктуры поручил достроить объездную дорогу вокруг Калининграда.

"Строительство продолжения Балтийского кольца будет передано на уровень Федерации. Работы по продолжению строительства Приморского кольца начнутся не раньше 2019 года", — сообщил Алиханов журналистам.

Приморское кольцо должно связать скоростной дорогой федерального значения Калининград, балтийские курорты Светлогорск, Пионерский, Зеленоградск, международный аэропорт Храброво и города Балтийск и Светлый.