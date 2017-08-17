Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Роскомнадзор навечно заблокировал пять "пиратских" ресурсов, которые распространяли мультимедийный контент с нарушением авторских и смежных прав, сообщается на сайте ведомства.

"В Роскомнадзор поступили решения Мосгорсуда о постоянной блокировке пяти "пиратских" ресурсов, распространяющих мультимедийный контент с нарушением авторских и (или) смежных прав. Решения приняты на основании заявления правообладателей ООО "Сони Мьюзик Энтертейнмент" и ООО "Издательство Экзамен",- говорится в сообщении.

Отмечается, что посещаемость сайтов составляет от 8,7 тысячи до 4 миллионов российских интернет-пользователей в месяц.

Всего в первом полугодии в Роскомнадзор поступило 76 решений Мосгорсуда о постоянной блокировке 160 сайтов в интернете.

"Действующее "антипиратское" законодательство позволяет правообладателям защитить от нелегального распространения в интернете любые виды мультимедийного контента, за исключением фотографий", — отмечает ведомство.