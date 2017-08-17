МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Роскомнадзор навечно заблокировал пять "пиратских" ресурсов, которые распространяли мультимедийный контент с нарушением авторских и смежных прав, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что посещаемость сайтов составляет от 8,7 тысячи до 4 миллионов российских интернет-пользователей в месяц.
Всего в первом полугодии в Роскомнадзор поступило 76 решений Мосгорсуда о постоянной блокировке 160 сайтов в интернете.
"Действующее "антипиратское" законодательство позволяет правообладателям защитить от нелегального распространения в интернете любые виды мультимедийного контента, за исключением фотографий", — отмечает ведомство.