Совфед присоединился к работе над приказом о бесплатном провозе авиабагажа

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Совет Федерации примет участие в доработке проекта приказа Минтранса о нормах по бесплатному провозу авиабагажа, сообщил первый вице-спикер Совфеда Николай Фёдоров.

Двадцать пятого июля Совфед одобрил закон, позволяющий авиакомпаниям отменить норму бесплатного багажа при покупке билетов по невозвратным тарифам. Возмущение сенаторов вызвал подготовленный Минтрансом проект новых авиационных правил, позволяющих ввести дополнительную плату за провоз в самолете верхней одежды, зонтов, ноутбуков, мобильных телефонов, фотоаппаратов и видеокамер, если их вес не укладывается в вес бесплатной ручной клади.

"Мы в Совете Федерации с коллегами, обсудив ситуацию, пришли к единому мнению: Минтранс должен взять на себя обязательство создать специальную рабочую группу, обеспечив участие всех заинтересованных сенаторов в доработке проекта приказа. И на первом же заседании осенней сессии, 27 сентября, отчитаться о том, как были учтены предложения палаты", — написал Фёдоров в своём блоге на сайте Совфеда.

По его словам, "только так, под жестким контролем Совета Федерации, можно будет решить этот вопрос, чтобы не выхолостить и не изуродовать до неузнаваемости подзаконным актом министерства хорошую идею закона". "И избежать – цитирую Салтыкова-Щедрина – очередной чиновничьей "благоглупости", — отметил вице-спикер.