МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Гости "Царицыно" смогут увидеть несколько эпох в день рождения музея-заповедника, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Музей-заповедник "Царицыно" 20 августа отпразднует день рождения. Именно в этот день 242 года назад императрица Екатерина II приказала назвать свою будущую резиденцию Царицыном. В это воскресенье гости увидят Царицыно нескольких эпох", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Екатерининском зале Большого дворца можно будет научиться танцевать менуэт под аккомпанемент струнного квартета и поучаствовать в живых картинах — популярном развлечении XVIII века. В Таврическом зале театр "Новый балет" пройдет спектакль "Зимняя роза" по мотивам сказки Оскара Уайльда "Соловей и роза". Погрузиться в атмосферу Серебряного века можно будет у Третьего Кавалерского корпуса.

О советских годах в Царицыне гости узнают в атриуме на лекциях, которые проведут сотрудники музея. Там же расположится игровая зона с домино и шахматами. А на большом экране покажут фильм "Покровские ворота".

Ожидается, что именно 20 августа в парк придет 65-миллионный посетитель. За неделю до празднования дня рождения у входа в музей со стороны станции метро "Царицыно" установят электронное табло, с помощью которого можно будет следить за количеством гостей в режиме реального времени.