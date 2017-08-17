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Общество

Музей-заповедник "Царицыно" 20 августа отпразднует день рождения

08:2917.08.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкДворцово-парковый ансамбль музея-заповедника Царицыно. Архивное фотоДворцово-парковый ансамбль музея-заповедника Царицыно. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Гости "Царицыно" смогут увидеть несколько эпох в день рождения музея-заповедника, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Музей-заповедник "Царицыно" 20 августа отпразднует день рождения. Именно в этот день 242 года назад императрица Екатерина II приказала назвать свою будущую резиденцию Царицыном. В это воскресенье гости увидят Царицыно нескольких эпох", — говорится в сообщении.

Государственный музей - заповедник Царицыно
© РИА Новости / Максим Блинов
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В парке "Царицыно" будут проводить бесплатные сезонные квесты
Отмечается, что в Екатерининском зале Большого дворца можно будет научиться танцевать менуэт под аккомпанемент струнного квартета и поучаствовать в живых картинах — популярном развлечении XVIII века. В Таврическом зале театр "Новый балет" пройдет спектакль "Зимняя роза" по мотивам сказки Оскара Уайльда "Соловей и роза". Погрузиться в атмосферу Серебряного века можно будет у Третьего Кавалерского корпуса.

О советских годах в Царицыне гости узнают в атриуме на лекциях, которые проведут сотрудники музея. Там же расположится игровая зона с домино и шахматами. А на большом экране покажут фильм "Покровские ворота".

Ожидается, что именно 20 августа в парк придет 65-миллионный посетитель. За неделю до празднования дня рождения у входа в музей со стороны станции метро "Царицыно" установят электронное табло, с помощью которого можно будет следить за количеством гостей в режиме реального времени.

Заповедник "Царицыно" с высоты птичьего полета
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкГосударственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник "Царицыно" расположен на юге Москвы.Дворцово-парковый ансамбль музея-заповедника Царицыно
© РИА Новости / Максим Блинов
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Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник "Царицыно" расположен на юге Москвы.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНа территории заповедника находятся дворцовый ансамбль, оранжереи, исторический парк, а также новые цветочные зоны и светомузыкальный фонтан.Дворцово-парковый ансамбль музея-заповедника Царицыно
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
На территории заповедника находятся дворцовый ансамбль, оранжереи, исторический парк, а также новые цветочные зоны и светомузыкальный фонтан.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУсадьба, построенная в конце XVIII века, должна была стать резиденцией Екатерины Второй, однако императрица не дожила до окончания строительства.Дворцово-парковый ансамбль музея-заповедника Царицыно
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Усадьба, построенная в конце XVIII века, должна была стать резиденцией Екатерины Второй, однако императрица не дожила до окончания строительства.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк"Поющий фонтан" появился на острове Среднего Царицынского пруда в 2007 году. Каждая из 915 его струй может подняться на высоту до 15 метров. А световые эффекты фонтана обеспечивают 2583 подводных светильника.Дворцово-парковый ансамбль музея-заповедника Царицыно
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
"Поющий фонтан" появился на острове Среднего Царицынского пруда в 2007 году. Каждая из 915 его струй может подняться на высоту до 15 метров. А световые эффекты фонтана обеспечивают 2583 подводных светильника.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПоэтапная реставрация всего паркового ансамбля "Царицыно" началась в конце прошлого века, когда усадьба получила статус музея-заповедника.Дворцово-парковый ансамбль музея-заповедника Царицыно
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Поэтапная реставрация всего паркового ансамбля "Царицыно" началась в конце прошлого века, когда усадьба получила статус музея-заповедника.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ 2005—2007 годах была проведена полная реконструкция парка и восстановление Большого Царицынского дворца.Большой Царицынский дворец Матвея Казакова в музее-заповеднике Царицыно
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В 2005—2007 годах была проведена полная реконструкция парка и восстановление Большого Царицынского дворца.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПарк "Царицыно" - это особо охраняемая природная территория. Общая площадь парка составляет более 1300 гектаров.Дворцово-парковый ансамбль музея-заповедника Царицыно и жилой район Царицыно
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Парк "Царицыно" - это особо охраняемая природная территория. Общая площадь парка составляет более 1300 гектаров.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкБольшой каменный мост через овраг — самый крупный из сохранившихся мостов XVIII века.Большой каменный мост Дворцово-паркового ансамбля музея-заповедника Царицыно
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Большой каменный мост через овраг — самый крупный из сохранившихся мостов XVIII века.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ настоящее время Большой дворец используется для размещения экспозиций музея-заповедника "Царицыно", для проведения художественных выставок и концертов.Дворцово-парковый ансамбль музея-заповедника Царицыно
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В настоящее время Большой дворец используется для размещения экспозиций музея-заповедника "Царицыно", для проведения художественных выставок и концертов.
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