ВЛАДИВОСТОК, 17 авг – РИА Новости. Военные железнодорожники Восточного военного округа (ВВО) возвели временные конструкции железнодорожного моста через реку Клепочная, поврежденного сильными ливнями в Приморье, сообщает пресс-служба ВВО.

"В ходе работ проведена сборка и установка шпальных клеток, используемых для временного восстановления пролетного строения мостового перехода. Конструкции отсыпаны щебнем. Также военнослужащие провели разравнивание вновь отсыпанного щебня на протяжении более 20 километров полотна", — говорится в сообщении.

Военные продолжают расчистку путей от селей и оползней на участке Оленевод – Веневитино, наиболее пострадавшего от паводка.

Также военные уже расчистили более 28 километров заваленных оползнями путей и демонтировали около 80 метров размытого водой железнодорожного полотна. Кроме того, военнослужащие путевого железнодорожного батальона ВВО из Хабаровска собрали более 100 метров рельсошпальной решетки для укладки нового пути на Хасанском направлении в Приморье.

Мощные ливни в начале прошлой недели вызвали масштабный паводок в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше двух тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. В данный момент все реки вернулись в берега, сообщение с отрезанными селами восстановлено.