Новосибирские хирурги впервые пересадили девушке два механических сердца

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Новосибирские врачи провели уникальную операцию — впервые в России они пересадили двадцатилетней пациентке два искусственных сердца. Об этом сообщает RT.

В результате нападения девушка получила несколько ножевых ранений, после чего у нее произошел обширный инфаркт. Около года она ездила по медицинским учреждениям, однако помочь Кристине решились только врачи новосибирского биомедицинского центра имени академика Мешалкина. Врачи пришли к выводу, что единственным выходом в такой ситуации стала бы механическая поддержка кровообращения или имплантация обоих желудочков сердца.

Пациентка рассказала, что после операции чувствует себя лучше.

"Жирное и острое мне сейчас нельзя, перегружать себя тоже нельзя. Сильно тяжелое таскать тоже нельзя. Не более пяти килограммов. Небольшая боль в груди остается. Но после того, как мне сделали пересадку, скоро я смогу вести обычный образ жизни, который вела. Сейчас хорошо себя чувствую", — заявила она.

Александр Чернявский, доктор медицинских наук, рассказал, что когда девушку привезли в клинику, она фактически погибала.

"Очень тяжелый пациент. Девочка, которая подверглась нападению и которой истыкали все сердце. И в результате этого сердце превратилось в такой дряхлый мешочек, который не сокращается. И когда к нам ее привезли, это был погибающий человек… Мы смогли найти выход из этого положения — именно к этому моменту отечественные ученые закончили разработку как раз этого второго насоса, для того чтобы протезировать не только левые отделы сердца, но и правые", — сообщил хирург.

Теперь девушка ходит со специальной сумкой, в которой находится система управления насосами, качающими кровь, и комплект батарей для автономного хождения в течение нескольких часов без электрической сети.

"В России это первая подобная операция — за рубежом были единичные случаи, но подобной системы ни у кого нет", — подчеркнул Чернявский.

Первая в мире операция по пересадке полностью автономного искусственного сердца была проведена в середине декабря 2013 года.