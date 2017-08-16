Нарушенное из-за непогоды электроснабжение в Крыму полностью восстановлено

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Энергоснабжение жителей Крыма, нарушенное во вторник днем из-за непогоды, восстановлено в полном объеме, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

Сообщается, что с 12.47 вторника по 4.15 среды из-за дождя и грозы на территории Крыма происходили массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ГУП РК "Крымэнерго"). Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в 53 населенных пунктах (около 9 тысяч человек). Мощность отключенных потребителей – 9 МВт.

"Шестнадцатого августа в 17.50 аварийно-восстановительные работы завершены, электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в зонах ответственности территориальных сетевых организаций отключенных потребителей не было, и резервные источники снабжения электроэнергией не использовались. К аварийно-восстановительным работам максимально было привлечено 37 бригад в составе 80 человек и 37 единиц специальной техники.

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