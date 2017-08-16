Руденя: в Тверской области усилено внимание к безопасности на транспорте

ТВЕРЬ, 16 авг — РИА Новости. Тверская область как транзитный регион с большим количеством объектов транспортной инфраструктуры, включая федеральные магистрали, уделяет особое внимание обеспечению безопасности на транспорте: активизирован ремонт дорожной сети и работа с информацией по итогам контрольных мероприятий на дорогах, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

Он прокомментировал итоги выездного совещания по вопросам национальной безопасности в ЦФО, которое провели в среду в Рязани секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев и полпред президента РФ в ЦФО Александр Беглов.

"Мы уделяем особое внимание вопросам безопасности на дорогах. Сейчас в регионе приводятся в нормативное состояние магистрали, активизированы ремонт дорожной сети и работа с информацией, которую мы получаем в ходе контрольных мероприятий на дорогах", — подчеркнул Руденя.

Губернатор отметил, что в Тверской области развивается система видеонаблюдения на объектах транспортной инфраструктуры. "Сейчас находимся в завершающей стадии переговоров с госкорпорацией "Ростех" по установке комплексов видеомониторинга, видеоконтроля и фиксации нарушений. Также готовимся к внедрению систем по автоматизированному весовому контролю на территории Тверской области и комплекса "Безопасный город",- сказал он.

По словам главы региона, в области информационной безопасности правительство региона взаимодействует с компанией "Ростелеком" — рассматривается возможность передачи компании части услуг, связанных с информбезопасностью.

В рамках договоренности с Минздравом России санавиация региона пополнилась еще одним вертолетом, что позволяет в круглосуточном режиме оказывать срочную медицинскую помощь пострадавшим в ДТП, добавил Руденя.

Другие новости региона читайте здесь >>