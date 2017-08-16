МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Новый вид навязчивой рекламы — пропущенный звонок с неизвестного номера, при наборе которого абонент попадает на автоответчик с рекламным сообщением — нарушает закон, но наказать виновника будет сложно, считают опрошенные РИА Новости адвокаты.

По мнению адвоката Евгения Забуга такая схема прямо не нарушает закон "О рекламе" и не даёт возможности признать ее недобросовестной по способу распространения.

Однако на его взгляд, нарушение прав абонента все же присутствует, поскольку статья 18 закона "О рекламе" устанавливает, что распространение рекламы по сетям, в том числе по телефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия адресата на получение рекламы.

"При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено. Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием. Таким образом, подобные действия прямо запрещены действующим законодательством", — отмечает Забуга.

С этим мнением согласен советник Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян, который также ссылается на необходимость получить согласие абонента.

"Распространение рекламы посредством использования телефонной связи допускается только при условии предварительного согласия абонента. При этом не допускаются использование сетей электросвязи для распространения рекламы с применением автоматического обзванивания, автоматической рассылки", — сказал Гаспарян.

По его словам, за эти нарушения может наступить как гражданская так и административная ответственность, связанная с штрафами.

Между тем юрист Илья Матиев из адвокатского бюро "Леонтьев и партнеры" полагает, что привлечь к ответственности спамеров будет сложно.

"По сути нарушение есть, но формально основания для привлечения к ответственности рекламодателя отсутствует. В силу того, что законодательство о рекламе в нашей стране несовершенно, недобросовестные рекламодатели научились обходить установленные нормы закона, при этом сам закон не нарушая. Весь нюанс рассматриваемой ситуации в том, что абонент, перезванивая, фактически сам обращается за получением информации. В таком случае формального нарушения действующего законодательства в действиях рекламодателя не имеется", — пояснил Матиев.