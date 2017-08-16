Мобильные центры будут проверять здоровье школьников в отдаленных районах

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Мобильные диагностические комплексы для обследования здоровья школьников в отдаленных и сельских районах начнут курсировать по регионам России осенью, сообщает в среду пресс-служба Общественной палаты (ОП) РФ.

Отмечается, что инициатива создания таких мобильных центров здоровья принадлежит общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации". Комплексы будут проводить выездные медосмотры и призваны обеспечить доступность медицинской помощи.

"Мобильный кабинет ЗОЖ предназначен для проведения скрининга состояния здоровья учащихся и выявления факторов риска в целях предупреждения различных заболеваний, проведения профилактических и диагностических мероприятий вне стационарных учреждений, которые созданы на базе региональных и муниципальных общеобразовательных организаций. В кабинетах на основе результатов предварительного обследования учащиеся получат рекомендации по ведению здорового образа жизни, отказу от вредных привычек и изменению рациона питания", — отмечает член ОП РФ Валентина Цывова, ее слова приводит пресс-служба палаты.

Презентация мобильных центров пройдет уже в сентябре в рамках теплоходной акции "Лиги здоровья нации". Первыми пройти обследование смогут школьники в Твери, Костроме, Ярославле и Череповце.

По словам члена ОП РФ, отличительной особенностью и преимуществом такого медицинского автопоезда является наличие двух независимых друг от друга модулей. Они оснащены необходимым набором оборудования и системами жизнеобеспечения, которые позволяют одновременно вести работу с пациентами специалистам разных профилей в комфортных условиях. Он может передвигаться по хорошим грунтовым дорогам, что особенно важно для работы в сельской местности, отмечается в сообщении.