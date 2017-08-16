МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Минтранс России считает электронное бронирование авиабилетов эффективной мерой управления заполняемостью пассажирских самолетов, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее в среду президент России Владимир Путин по предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ поручил разобраться с автоматизированной системой формирования цен на авиабилеты. По словам руководителя ФАС Игоря Артемьева, служба видит сговор авиакомпаний и сомневается, что такая система соответствует законодательству.

Использование перевозчиками программ электронного бронирования, отметили в ведомстве, является международной практикой и применяется не только в авиации, но и, к примеру, в гостиничном бизнесе. "Это эффективное управление ресурсом пассажирских кресел на борту воздушного судна", — считают в Минтрансе.

"Жалоб на электронную систему бронирования авиабилетов в Минтранс России не поступало. В то же время отметим, что уровни тарифов на авиаперевозку устанавливаются авиакомпаниями. Количество таких уровней доходит до 24 и зависит от процента загрузки рейса, а автоматизированная система бронирования является инструментом для установления этих тарифов", — также пояснили в министерстве.