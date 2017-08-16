В Минтруде рассказали о нехватке экспертов по решениям проблем инвалидов

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. В России нужно создавать экспертные ассоциации, способные не только критиковать ситуацию с обеспечением достойных условий для инвалидов, но и предлагать пути решения проблем, заявил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев.

"Усилия, которые государство прилагает, они должны гражданским обществом каким-то образом поддерживаться. Нам в этих сферах не хватает профессиональных экспертов. Экспертов, которые не просто выявляют барьеры и кричат о том, что вот тут вот что-то недостаточно, а экспертов, которые способны помимо выявления барьера еще предложить пути решения", — сказал он в ходе дискуссии на молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме" во Владимирской области.

По словам Лекарева, если "сегодняшняя дискуссия кого-то сподвигнет к тому, чтобы в сфере транспорта (дискуссия на форуме была посвящена проблемам доступности транспорта для людей с ограниченными возможностями здоровья – ред.) в будущем, может быть, организовать ассоциацию, которая занялась бы этим делом, это было бы очень хорошим шагом вперед и соответствовало бы лучшим мировым практикам".

"За рубежом во многих странах существуют такие ассоциации, которые оценивают уровень доступности и выносят рекомендации по устранению барьеров", — пояснил он.

Лекарев привел в пример проблемы по трудоустройству инвалидов в транспортной сфере у крупнейших перевозчиков, где должны были бы работать порядка 14 тысяч инвалидов (от двух до четырех процентов работников должны составлять инвалиды).

"К сожалению, реальность несколько иная – не более 600, может быть, чуть более 600 людей с инвалидностью работают в этих транспортных компаниях", — заявил замминистра, добавив, что законодательство должно выполняться более четко.