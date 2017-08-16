В ОНФ предложили установить единые правила оказания медпомощи в школах

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) считают необходимым законодательно установить единые правила оказания медицинской помощи в образовательных организациях, сообщила пресс-служба ОНФ в среду.

В ОНФ считают, что существующая система охраны здоровья школьников не гарантирует своевременной и эффективной медицинской помощи, в том числе экстренной.

"Проблемы школьного здравоохранения устойчиво сохраняются во многом потому, что их решение ограничено несовершенством действующего законодательства. Необходимо законодательно установить единые правила оказания медицинской помощи в образовательных организациях и их медицинских блоках, обязанности образовательных и медицинских организаций, алгоритм взаимодействия медучреждения и врача образовательной организации, нормирование и оплату труда работников отделений медицинской помощи обучающимся", — цитирует пресс-служба движения члена центрального штаба ОНФ Любовь Духанину.

Представители ОНФ провели в мае-июле этого года всероссийский мониторинг: согласно данным исследования, лишь у 53% родителей ребенок регулярно проходит медосмотр или диспансеризацию в школе и лишь 35% считают, что учебная нагрузка на детей, по их мнению, соответствует нормам.

Наличие в школе медицинского кабинета и горячего питания подтвердили 84% опрошенных, 44% респондентов сообщили о бесплатном двухразовом питании в школьной столовой для детей из малообеспеченных семей и детей-сирот. На то, что для таких детей, а также для ребят с ограниченными возможностями здоровья в школе нет необходимых условий обучения, указали 19% родителей, еще 15% не смогли дать ответа.

По мнению Духаниной, ключевым элементом в обеспечении здоровья учащихся должен стать школьный врач, прошедший обучение мониторингу состояния здоровья детей и специфике работы в образовательной организации.

"В связи с этим необходимо законодательно закрепить основы межведомственного взаимодействия образовательных и медицинских организаций, а также полномочия системы образования и системы здравоохранения при организации охраны здоровья школьников. Кроме того, требуется законодательно установить механизмы обеспечения кадрами, материально-техническим оснащением школьных медицинских кабинетов, их финансирования", — сказала Духанина.

Минобрнауки: школа должна знать о здоровье ребенка

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева заявляла, что министерство намерено заняться работой по предоставлению персональных медицинских данных школьников учебным учреждениям для корректировки их нагрузки.

"Министерство также считает, что крайне важно, чтобы школа знала о здоровье ребенка, который приходит в нее. Это усилит меры по защите здоровья учащихся и поможет регулировать спортивную и учебную нагрузку. Сейчас мы совместно с Минздравом России ведем активную работу в этом направлении", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Кроме того, ранее Васильева сообщала РИА Новости, что более 21% школ и 16% детских садов в Российской Федерации способны обеспечить инклюзивное образование, больше половины родителей детей с особыми потребностями стали предпочитать такой формат индивидуальному обучению.