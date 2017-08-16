В ОНФ предложили установить единые правила оказания медпомощи в школах

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) считают необходимым законодательно установить единые правила оказания медицинской помощи в образовательных организациях, сообщила пресс-служба ОНФ в среду.
"Проблемы школьного здравоохранения устойчиво сохраняются во многом потому, что их решение ограничено несовершенством действующего законодательства. Необходимо законодательно установить единые правила оказания медицинской помощи в образовательных организациях и их медицинских блоках, обязанности образовательных и медицинских организаций, алгоритм взаимодействия медучреждения и врача образовательной организации, нормирование и оплату труда работников отделений медицинской помощи обучающимся", — цитирует пресс-служба движения члена центрального штаба ОНФ Любовь Духанину.
Представители ОНФ провели в мае-июле этого года всероссийский мониторинг: согласно данным исследования, лишь у 53% родителей ребенок регулярно проходит медосмотр или диспансеризацию в школе и лишь 35% считают, что учебная нагрузка на детей, по их мнению, соответствует нормам.
По мнению Духаниной, ключевым элементом в обеспечении здоровья учащихся должен стать школьный врач, прошедший обучение мониторингу состояния здоровья детей и специфике работы в образовательной организации.
"В связи с этим необходимо законодательно закрепить основы межведомственного взаимодействия образовательных и медицинских организаций, а также полномочия системы образования и системы здравоохранения при организации охраны здоровья школьников. Кроме того, требуется законодательно установить механизмы обеспечения кадрами, материально-техническим оснащением школьных медицинских кабинетов, их финансирования", — сказала Духанина.
Минобрнауки: школа должна знать о здоровье ребенка
"Министерство также считает, что крайне важно, чтобы школа знала о здоровье ребенка, который приходит в нее. Это усилит меры по защите здоровья учащихся и поможет регулировать спортивную и учебную нагрузку. Сейчас мы совместно с Минздравом России ведем активную работу в этом направлении", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Кроме того, ранее Васильева сообщала РИА Новости, что более 21% школ и 16% детских садов в Российской Федерации способны обеспечить инклюзивное образование, больше половины родителей детей с особыми потребностями стали предпочитать такой формат индивидуальному обучению.