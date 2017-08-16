Рособрнадзор назвал регионы, где проверят знания учителей

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Рособрнадзор сообщил, в каких регионах РФ в 2017 году школьные учителя напишут предметные тесты по русскому языку и математике для оценки уровня их компетенции.
Глава Минобрнауки Ольга Васильева в свою очередь заявляла о намерениях провести предметные тесты по математике и русскому языку в пятнадцати регионах РФ, чтобы затем повысить их квалификацию, устранив пробелы в знаниях.
В пресс-службе Рособрнадзора РИА Новости сообщили, что готовность участия в апробации модели уровневой оценки компетенций учителей в 2017 году подтвердили Хабаровский край, республики Адыгея, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Татарстан, Чечня, а также Московская, Волгоградская, Рязанская, Ленинградская, Курганская, Томская и Ярославская области.