Рособрнадзор назвал регионы, где проверят знания учителей

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Рособрнадзор сообщил, в каких регионах РФ в 2017 году школьные учителя напишут предметные тесты по русскому языку и математике для оценки уровня их компетенции.

Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявлял, что каждый десятый учитель русского языка и математики имеет пробелы в знаниях по профильным предметам. Он отметил, что после завершения педагогического вуза учителя не всегда владеют предметами, причем не только профильными. Об этом свидетельствуют итоги исследований надзорного ведомства.

Глава Минобрнауки Ольга Васильева в свою очередь заявляла о намерениях провести предметные тесты по математике и русскому языку в пятнадцати регионах РФ, чтобы затем повысить их квалификацию, устранив пробелы в знаниях.

В пресс-службе Рособрнадзора РИА Новости сообщили, что готовность участия в апробации модели уровневой оценки компетенций учителей в 2017 году подтвердили Хабаровский край, республики Адыгея, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Татарстан, Чечня, а также Московская, Волгоградская, Рязанская, Ленинградская, Курганская, Томская и Ярославская области.