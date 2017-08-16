ПИОНЕРСКИЙ (Калининградская обл.), 16 авг – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил достроить объездную дорогу вокруг Калининграда, а также довести до логического завершения решение по обнулению НДС на авиасообщение с этим регионом.

"Нам нужно достроить объездную дорогу, кольцо вокруг Калининграда", — сказал глава государства на встрече с врио губернатора Калининградской области Антоном Алихановым, отметив, что соответствующая задача войдет в перечень поручений по итогам прошедшего в среду совещания по развитию транспортной инфраструктуры.

Путин напомнил, что первая очередь данного проекта была сдана в 2008 году, но "работа не завершена". "По-моему, до Балтийска планировалось (достроить трассу – ред.), и ее нужно сделать", — заявил он.

"Что касается транспортной инфраструктуры, то нужно обязательно будет довести логического завершения сегодняшнее решение о снятии НДС", — продолжил президент. В среду Путин поручил обнулить НДС на пассажирские авиаперевозки для Калининграда.

Он подчеркнул, что речь идет не только о десятипроцентной ставке, но о снятии НДС вообще на авиаперевозки в этот регион. "Десять процентов — это уже по временной схеме льготный тариф, чтобы не возникли через пару-тройку лет, когда льгота будет отменена, новые 10% от 20%, которые должны были быть. Поэтому речь идет о снятии вообще НДС (по данному направлению – ред.)", — отметил глава государства.