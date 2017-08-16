Собянин призвал не тянуть с регистрацией на Московский марафон

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Мэр российской столицы Сергей Собянин призвал не тянуть с регистрацией на Московский марафон.

"Главный городской забег года Московский марафон пройдет 24 сентября. Регистрация пока открыта, но лучше не откладывать до последнего", — написал градоначальник на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Участникам Московского марафона предстоит преодолеть на выбор одну из дистанций — 10 или 42,2 километра. Традиционно маршруты будут пролегать по живописным местам столицы — по набережным Москвы-реки мимо Москва-Сити, по Садовому кольцу, через Крымский мост, Бульварному кольцу и Тверской улице, по Театральному проезду и под стенами Кремля.

За время забега участники увидят более 30 популярных достопримечательностей города, среди которых Кремль, Белый дом, сталинские высотки, Большой Театр и Храм Христа Спасителя.