МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Мэр российской столицы Сергей Собянин призвал не тянуть с регистрацией на Московский марафон.
"Главный городской забег года Московский марафон пройдет 24 сентября. Регистрация пока открыта, но лучше не откладывать до последнего", — написал градоначальник на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
За время забега участники увидят более 30 популярных достопримечательностей города, среди которых Кремль, Белый дом, сталинские высотки, Большой Театр и Храм Христа Спасителя.