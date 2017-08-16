Путин назвал приоритет инструкций ведомств над законом "практикой НКВД"

ПИОНЕРСКИЙ (Калининградская обл.), 16 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает недопустимыми случаи, когда ведомственные документы ставятся выше закона; по его словам данная практика осуществлялась в годы работы Народного комиссариата внутренних дел (НКВД).
"Какие могут быть методические письма, противоречащие закону?" — возмутился Путин.
По его словам, подобные случаи – "это практика НКВД".
"Точно-точно. Раньше так и было. Ведомственные инструкции ставились выше закона. Слава Богу, мы прекратили, я надеюсь, такую практику", — добавил президент.