Путин назвал приоритет инструкций ведомств над законом "практикой НКВД"

ПИОНЕРСКИЙ (Калининградская обл.), 16 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает недопустимыми случаи, когда ведомственные документы ставятся выше закона; по его словам данная практика осуществлялась в годы работы Народного комиссариата внутренних дел (НКВД).

Участники совещания по развитию транспортной инфраструктуры обратили внимание Путина на парадоксальные ситуации, когда грузы, которые следуют внутри России, подвергаются таможенным процедурам. По их словам, это было связано с тем, что, несмотря на поправки в закон, ряд ведомств рассылали специальные методические письма, иначе регулирующие ряд ситуаций.

"Какие могут быть методические письма, противоречащие закону?" — возмутился Путин.

По его словам, подобные случаи – "это практика НКВД".

"Точно-точно. Раньше так и было. Ведомственные инструкции ставились выше закона. Слава Богу, мы прекратили, я надеюсь, такую практику", — добавил президент.