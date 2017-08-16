Мартин уверен, что кража сценария "Игры престолов" на него не повлияет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Автор фэнтези-саги "Песнь льда и пламени", по которой снят сериал "Игра престолов", Джордж Мартин заявил журналистам, что утечка сценария эпизодов седьмого сезона не станет проблемой для его работы, ведь помимо сюжетных поворотов для писателя важно исполнение: так, читатели "Войны и мира" не страдают от того, что знают, чем закончится Отечественная волна с Наполеоном.

Ранее сообщалось, что взломщики опубликовали в интернете ссылку на внутренние документы канала HBO, который снимает "Игру престолов", включая сценарий невышедшего к тому моменту эпизода и личную переписку одного из руководителей. По заявлениям злоумышленников, всего в их распоряжении оказались полтора терабайта данных от HBO.

"На мою работу утечка сценария не повлияет никак, я пишу книги, а не сериалы. Я не понимаю паники по поводу утечек: целых пять сезонов развитие сюжета было известно тем, кто читал книги. Вопрос большого искусства заключается не только в сюжетных поворотах, вопрос в исполнении, в том, что ты ощущаешь в этот момент. В этом и есть большая сила искусства – ты можешь пересматривать и перечитывать. В романе "Война и мир" не важно, что читатель знает, чем закончится война с Наполеоном", — сказал Мартин.

Первые пять сезонов сериала были основаны на вышедших к тому моменту романах Мартина, в шестом сезоне использовались также черновые главы незаконченной книги "Ветра зимы". Седьмой сезон экранизирует черновой вариант второй половины книги "Ветра зимы".

В свою очередь агент писателя Крис Лоттс добавил, что "те, кто прочитают сценарий до того, как посмотрят сериал, делают хуже только себе". "От сериала не убудет", — убежден он.

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над Семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

Романы Мартина и сериал получили признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Создатели сериала получили 38 престижных премий "Эмми". Это самый популярный сериал в портфолио НВО и один из самых популярных телесериалов в истории.