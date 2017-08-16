Патрушев отчитался о ситуации с ДТП в Центральной России

РЯЗАНЬ, 16 авг – РИА Новости. Число погибших на дорогах Центрального федерального округа в 2016 году снизилось, но количество ДТП остается высоким, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Выступая в среду в Рязани на выездном совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в ЦФО, Патрушев рассказал, как выполняются решения, принятые на аналогичном совещании в сентябре прошлого года в Твери. Тогда, в частности, обсуждались меры по обеспечению безопасности дорожного движения в округе.

"В прошлом году в субъектах Федерации, находящихся в пределах округа, число погибших в ДТП сократилось на 12,8%. Фиксируется сокращение уровня криминальных правонарушений в области дорожного движения", — сказал Патрушев.

"Вместе с тем, количество дорожно-транспортных происшествий остается высоким. Только на пешеходных переходах в результате наезда ежегодно погибает до 200 человек", — добавил он.

По словам Патрушева, налажено межведомственное взаимодействие по обмену информацией о правонарушениях на дорогах и дорожно-транспортным происшествиям, актуализированы нормативные акты, регламентирующие оказание медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Также усилен госнадзор за соблюдением правовых норм охраны труда водителей на предприятиях автотранспорта. Кроме того, для устранения причин ДТП организован постоянный мониторинг аварийно-опасных участков дорог.

Вместе с тем имеется ряд недоработок, заявил Патрушев. "В частности, органами исполнительной власти и местного самоуправления субъектов округа уделяется недостаточное внимание организации контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог, поддержанию в удовлетворительном состоянии улично-дорожной сети и эффективному расходованию бюджетных средств, предназначенных на строительство и содержание дорожно-транспортной инфраструктуры", — сказал он.

Также медленно идет работа по приведению объектов дорожной инфраструктуры в соответствие с требованиями национальных стандартов. Не полностью реализуются нормативные предписания по обеспечению безопасности перевозок детей, добавил Патрушев.

Не снижается уровень смертности в ДТП по вине водителей автобусов, отметил он, растет число аварий, совершенных водителями нерегулярных маршрутов. "Особую обеспокоенность вызывает то, что такими перевозками продолжают заниматься физические лица, а не организации, профессионально обслуживающие пассажиров", — сказал Патрушев.

Кроме того, по его словам, из-за дефицита региональных бюджетов остается открытым вопрос технического обслуживания единой системы вызова экстренных служб "112" после ее ввода в эксплуатацию. Секретарь СБ отметил, что есть и другие нерешенные вопросы по теме безопасности на дорогах ЦФО. Патрушев призвал участвовавших в совещании глав регионов и представителей федеральных министерств и ведомств принять эффективные меры для скорейшего решения проблем.

Подробнее о крупных дорожно-транспортных происшествиях в России в 2014-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>